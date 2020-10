09:48 Uhr

Körperverletzung: Polizei ermittelt wegen Streits in Krumbach

Verletzt worden ist ein Elfjähriger bei einer Schlägerei am Schulzentrum in Krumbach. Auch mit einer Unfallflucht, einem betrunkenen Autofahrer und einer Graffiti-Schmiererei hatte die Polizei in Krumbach zu tun. Was im Einzelnen geschah.

Von Annegret Döring

Erst am Freitag ist bei der Polizei Krumbach eine Körperverletzung vom Donnerstag in Krumbach angezeigt worden. Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es im Bereich der Bushaltestelle am Krumbacher Schulzentrum zu einem Streit unter mehreren Kindern und Jugendlichen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein elfjähriger Bub zu Boden gestoßen und anschließend von einem 15-jährigen Jugendlichen getreten. Dabei wurde der Elfjährige leicht verletzt. Offenbar wurden die Streitenden von mehreren anwesenden Passanten getrennt. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Wer Angaben zur Sache machen kann, insbesondere die oben erwähnten Passanten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Kemnat: Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und haut ab

Eine Unfallflucht meldet die Burgauer Polizei aus Kemnat. Demnach verursachte im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr bis Freitag, 6 Uhr, vermutlich ein Lastwagen beim Linksabbiegen von der Kemnater Straße in die Hagenrieder Straße einen Sachschaden am Holzzaun eines Anwesens. Der Fahrer fuhr danach einfach weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/9690-0 zu wenden.

Polizei kassiert in Ziemetshausen Führerschein

Betrunken beim Autofahren erwischt worden ist ein 45-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Ziemetshausen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 20.40 Uhr, in der Augsburger Straße in Ziemetshausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten stellten außerdem den Führerschein des Mannes sicher.

Jugendliche beschmieren Unterführung in Krumbach mit Graffiti

Zeugen sucht die Polizei zu einer Graffitti-Schmiererei in Krumbach. Laut Polizeibericht ging am Freitagabend gegen 20.45 Uhr bei der Polizei die Mitteilung ein, dass gerade drei Jugendliche die Fußgängerunterführung in der Lichtensteinstraße auf Höhe der Berufsschule beschmiert hätten. Als die drei Jugendlichen vom Mitteiler angesprochen wurden, flüchteten sie. Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: alle drei seien männlich, etwa 16 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, mit südländischem Aussehen. Einer der Jugendlichen trug offenbar eine hellbraune Hose und eine auffällige rote Jacke. Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. Der Schaden an der beschmierten Wand wird auf rund 200 Euro geschätzt.

