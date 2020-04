00:31 Uhr

Kostenloses Essen für das Klinikpersonal

Am Gründonnerstag für die Klinik Krumbach organisiert

Von Annegret Döring

Das vom bayerischen Ministerpräsidenten versprochene kostenlose Essen für Kräfte im medizinischen Bereich jetzt in der Zeit der Corona-Krise, wurde nun auch in der Kreisklinik Krumbach organisatorisch auf den Weg gebracht. Dies erklärte Klinikmanager Hermann Keller am Gründonnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein entsprechendes Rundschreiben zur Organisation des kostenlosen Essens und der freien Getränke ging jetzt an alle Klinikmitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).

Voraussichtlich bis Ende Mai soll es die Möglichkeit für dieses kostenlose Essen geben und in der Klinik hoffe man, aus der klinikeigenen Küche „eine praktikable, schmackhafte und flexible Lösung anbieten zu können“. So wurden im digitalen sogenannten Orgacardsystem alle Mitarbeiter der Klinik angelegt. Immer einen Tag vorher könnten die Mitarbeiter im sogenannten Menü-Assistent des Programms eine aus vier Möglichkeiten an jedem Tag wählen, an dem sie arbeiten (Frühstück ohne Kaffee oder Mittagessen oder Abendessen oder Lunchpaket). Für die Nachtdienste werde um 20 Uhr vom Restaurant Kachelofen warmes Essen an den Haupteingang der Klinik geliefert. Außerdem sponsert das Restaurant Kachelofen sogar das warme Essen für die Mitarbeiter auf der Intensivstation, wofür die Klinik herzlich dankt.

Themen folgen