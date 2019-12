vor 5 Min.

Krippenausstellung in der Stadionkapelle

Heimatverein Thannhausen stellt bis zum 19. Januar wieder besondere Exponate aus

Der Heimatverein Thannhausen mit seinem ersten Vorsitzenden Manfred Göttner hat auch dieses Jahr wieder eine Krippenausstellung in der Stadionkapelle in der Thannhauser Bahnhofstraße konzipiert. Bis zum 19. Januar können neben der großen Vereinskrippe von Thaddäus Mayer einige besondere Exponate besichtigt werden.

Darunter befinden sich eine neapolitanische Krippe im Stil des 18. Jahrhunderts des Künstlers Aloisio Pasquale (Leihgeber: Eva-Maria und Elmar Fiederer), mehrere Papierkrippen von Rosemarie Stickroth aus Friedberg, Kasten- und Wandkrippen (Leihgeber: Erich Baur), eine Alpenland- und Laternenkrippe (Leihgeber: Ehrenmitglied Günter Wittich) und eine Tonkrippe (Leihgeber: Familie Wassermann).

Daneben widmet der Heimatverein einen Teil der Ausstellung dem großen Thannhauser Sohn Christoph von Schmid, der den Text des bekannten Weihnachtslieds „Ihr Kinderlein kommet“ verfasst hat. Manfred Göttner sagte bei der Eröffnung, man könne mittlerweile davon ausgehen, dass der Text in der Zeit des Wirkens in Thannhausen zwischen 1796 und 1816 entstanden sei. Darauf sei man stolz und insbesondere für den Heimatverein sei dies eine Verpflichtung, das Erbe Christoph von Schmids in Ehren zu halten und in der Öffentlichkeit darzustellen. Dazu passe eine Tasse aus dem Hausstand von Schmids, die dem Heimatverein vom Thannhauser Apotheker Dr. Rainer Gernet zur Verfügung gestellt wurde. Göttner wies auch darauf hin, dass die Stadionkapelle seit Kurzem auch für standesamtliche Trauungen und andere Veranstaltungen benutzt werden könne. Davon wolle auch der Heimatverein möglichst oft Gebrauch machen. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Thannhauser Kirchenmusiker und Komponist Wolfram Seitz der unter anderem auch eine Version von „Ihr Kinderlein kommet“ zu Gehör brachte und Schriftführerin Christine Schorer, die eine Adventsgeschichte vorlas. (land)

