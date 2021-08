Achtung, Betrüger am Telefon - die Polizei Krumbach warnt

Betrüger haben zwei Senioren am Telefon um Geld gebeten. Diese bemerkten das rechtzeitig und schalteten die Krumbacher Polizei ein.

Betrüger, die mit üblen Maschen am Telefon zu Geld kommen wollen: Immer wieder meldet die Polizei auch in der heimischen Region solche Fälle. Jetzt waren zwei Personen von Betrugsfällen betroffen.

Versuchter Betrug am Telefon: Insgesamt zwei Personen meldeten sich jetzt bei der Polizeiinspektion Krumbach. Eine 74-Jährige aus Krumbach durchschaute laut Bericht der Polizei die Betrugsmasche einer unbekannten männlichen Person, die versucht hatte, die Geschädigte um 130 Euro zu "erleichtern", indem vorgegeben wurde: "Hallo, hier ist die Verwandtschaft, ich brauche Geld für das Eintragen eines ersteigerten Grundstücks.“

Eine 60-Jährige aus Neuburg erhielt den Anruf einer unbekannten, weinenden Frau, die vorgab, einen Unfall gehabt zu haben. Anschließend übernahm ein angeblicher "Kommissar" das Telefonat und erfragte den Namen/Geburtsdatum der 60-Jährigen. Die Frau übermittelte dem Unbekannten die Daten und landete anschließend in einer Warteschleife. Erst nach Minuten kam der Frau laut Polizei die Sache komisch vor und sie legte auf. Die Frau wurde von der Polizei eingehend über die Betrugsmasche belehrt.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Unfallflucht: Zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitag, 7.15 Uhr wurde der geparkte Pkw einer 41-Jährigen in der Hürbener Straße in Krumbach angefahren und beschädigt. Eine Nachbarin machte die Geschädigte in der Früh darauf aufmerksam, dass ein Lkw (offenbar ein 3,5-Tonner) gegen den Pkw gestoßen sei. Die Nachbarin konnte laut Bericht der Polizei zum Lkw keine näheren Angaben machen. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 2000€. Hinweise bitte an die PI Krumbach unter 08282/905-0.

Mann wird in Waltenhausen beim Baumfällen verletzt

Leicht verletzt: Am Freitag, um 10.25 Uhr befuhr ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Attenhauser Straße und kam dabei aus laut Polizei bislang ungeklärter Ursache zwischen Mülltonnen und einer Straßenlaterne zu Fall. Zum Zeitpunkt leerte die Müllabfuhr im Bereich die Mülltonnen, wobei es bislang aber keine Hinweise darauf gibt, dass der Fahrzeugführer des Müllfahrzeugs eventuell zum Unfall beigetragen hat. Das Mädchen wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Die 13-Jährige kann sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 melden.

Betriebsunfall: Am Freitag, um 17.10 Uhr kam es im Waldstück nördlich des Waltenhauser Weges in Waltenhausen zu einem Betriebsunfall. Zwei befreundete Waldbesitzer, die sich gegenseitig aushalfen, waren mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Als der 70-Jährige in seinem Wald mit einem kleinen Schlepper ohne Führerhaus zwei dünne Bäume hinter sich herzog, fuhr er laut Polizei aus Unachtsamkeit mit den linken Rädern des Schleppers über einen kleinen Baumstumpf. Durch die erhebliche Erschütterung wurde der 70-Jährige aus dem Sitz gehoben, geriet mit beiden Beinen unter die Räder des Schleppers und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Freund hatte den Vorfall beobachtet, da er hinter dem Schlepper samt Bäumen hinterherlief.

Unfall bei Balzhausen mit hohem Schaden

Zusammenstoß: Am Freitag, um 22.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Staatsstraße 2025 von Richtung Balzhausen kommend in Fahrtrichtung Memmenhausen. Ein 66-jähriger Wohnmobilfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Da die 20-Jährige laut Polizei während der Fahrt auf das Anzeigenfeld ihres Navigationsgeräts schaute und dadurch kurzzeitig abgelenkt war, bemerkte sie nicht, dass sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Gesamtschaden von etwa 8000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Personal bedroht: In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr befand sich eine Gruppe von etwa zehn Personen in einer Bar am Marktplatz in Krumbach. Da diese Personengruppe laut Polizei ihre Zeche nicht bezahlte, kam es mit dem Personal zu einem verbalen Streit. Hierbei wurde das Personal beleidigt und bedroht. Zudem wurden noch etwa 600 Euro aus dem Geldbeutel der Bedienung entwendet. Die Polizei Krumbach sucht dringend nach Zeugen zu diesem Vorfall. Zeugenmeldungen unter 08282/9050.

Radler stürzt: Am Samstag, um 10.15 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Obergessertshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer bog laut Polizei plötzlich nach links ab, als der Pkw bereits auf gleicher Höhe war. Einen Zusammenstoß konnte der Pkw jedoch durch ein Ausweichmanöver verhindern. Dadurch kam der Fahrradfahrer aber in das Straucheln, stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. (AZ)