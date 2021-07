Steinewerfer im Stadtpark: Nach Angriff auf 26-Jährige fehlen weiter Zeugen

Am Samstag wurde eine 26-Jährige im Krumbacher Stadtpark von einem Unbekannten durch einen Steinwurf verletzt. Was die Polizei dazu sagt.

Mit so etwas rechnet man nun wirklich nicht: Am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr am Abend saß eine 26-Jährige im Krumbacher Stadtpark auf einer Bank, am westlichen Eingang beim Übergang in Richtung Grundschule. Unvermittelt wurde sie dort von einem unbekannten Täter oder eine Täterin mit einem rund fünf Zentimeter großen Stein beworfen und am Kopf getroffen. Dabei erlitt die Frau eine Rissverletzung über dem Auge, die ärztlich behandelt werden musste.

Steinwurf im Krumbacher Stadtpark: Auch Ersthelfer sollen sich melden

Erst einen Tag später ging die 26-Jährige zur Krumbacher Polizei, um die Körperverletzung anzuzeigen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen und haben auch darum gebeten, dass sich die Ersthelfer, die der Frau im Stadtpark geholfen haben, bei der Polizei melden. Alle Infos würden helfen, um den Täter oder die Täterin ausfindig zu machen. Allerdings blieb dieser Aufruf bislang ohne Erfolg, wie Claus Schedel von der Polizeiinspektion Krumbach weiß.

Regelmäßig überwacht: Im Stadtpark kommt es häufiger zu Straftaten

Die Beamten, sagt er, seien grundsätzlich sehr oft im Stadtpark in Krumbach unterwegs. Mitunter deshalb, weil es in der Vergangenheit oft zu Sachbeschädigungen kam. "Wir überwachen dort regelmäßig, in diesem akuten Fall wissen wir aber noch nichts", so Schedel.

Denjenigen, die Opfer einer Straftat werden, rät er, sich immer sofort bei der Polizei zu melden. "In einem solchen Fall sollte man nicht abwarten, denn es ist besser, wenn wir gleich Maßnahmen zur Fahndung einleiten können", erklärt Schedel. Die Devise laute hier: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig kommen, um eine Straftat zu melden.

Wer etwas gesehen hat, kann dies unter der Telefonnummer 08282/905-0 angeben.

