Unfall beim Ausparken auf Parkplatz in Bahnhofstraße in Krumbach

Beim Ausparken ist einem Autofahrer auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach ein teures Unglück passiert.

Am frühen Dienstagnachmittag ist es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall, als ein Pkw rückwärts ausparkte. Es kam zum Streifzusammenstoß mit einem in der Fahrgasse fahrenden Wagen. Verletzt wurde niemand. An den zwei Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1.600 Euro. (AZ)

