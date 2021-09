Krumbach

vor 32 Min.

Warum in Krumbach jetzt eine Einbahnstraßenregelung getestet wird

Plus Am Mittwoch, 29. September, beginnt der Einbahnstraßentest in der Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach. Was sich die Stadt davon erhofft. Bei uns können Sie abstimmen!

Von Sandra Haupt

Einbahnstraßenregelung in der Hohlstraße und in der Heinrich-Sinz-Straße: Die Stadt Krumbach plant voraussichtlich Mittwoch, 29. September bis Freitag, 29. Oktober eine Testphase. Motorisierte Verkehrsteilnehmer können dann nur noch von der B300/ Burgauer Straße in die Hohlstraße einbiegen. Die Heinz-Sinz-Straße kann nur in Richtung der B16 gefahren werden. Stadtbaumeister Björn Nübel erklärt im Gespräch mit der Redaktion den Hintergrund der Aktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen