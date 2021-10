Zwei Fahrer unter Einfluss von Drogen am Steuer

Zwei Fahrer sind bei Polizeikontrollen in Krumbach und Thannhausen auffällig. Welche Konsequenzen nun auf sie zukommen.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung in Krumbach und Thannhausen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach am Donnerstag zwei Verkehrsteilnehmer, bei denen deutliche Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum vorhanden waren.

Die Kontrollen fanden bei einem 34-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 11.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Thannhausen und bei dem 24-jährigen Fahrer eines Pkw gegen 21.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Krumbach statt. Die Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrzeuge nach der erfolgten Blutentnahme stehen lassen. Auf beide kommt ein Bußgeld mit Fahrverbot zu. Außerdem wird die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen durch das Landratsamt überprüft. (AZ)