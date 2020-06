23.06.2020

"Kult-Kunst" in Krumbach: Wie Corona die Kunst verändert

Plus Mit Verzögerung eröffnet am 25. Juli die Ausstellung "Kult-Kunst" in Krumbach. Wer den Kunstpreis der Stadt Krumbach erhält, wird noch als Geheimnis gehütet.

Von Heinrich Lindenmayr

Anfang März hatte sich die unabhängige Jury, welche über die Teilnahme an der Kult-Kunstausstellung in Krumbach und über die Vergabe der Kunstpreise entscheidet, erstmals getroffen. Eine Vorauswahl aus den 172 Antworten auf die Ausschreibung zur Teilnahme an der Ausstellung war zu treffen. Zügig sollte es weitergehen, die Eröffnung der Kult-Kunstausstellung 2020 war für den 3. Mai geplant. Dann kam alles anders.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie erzwangen einen Aufschub und es war lange Zeit offen, ob die Ausstellung nur verschoben werden oder ausfallen müsse, und zwar ausgerechnet im Jubiläumsjahr des 20-jährigen Bestehens. Am 13. Juni traf sich die Jury erneut, entschied über die 33 Künstler und ihre 47 Werke, die in der Kult-Kunstausstellung 2020 gezeigt werden. „Diese Ausstellung ist jedes Jahr einzigartig. Es wäre jammerschade gewesen, hätte man sie ausfallen lassen und um ein Jahr verschieben müssen.“ Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums, zeigt sich beim Rundgang durch die in ihrem Museum im Aufbau befindliche Jahresausstellung des Kult-Vereins begeistert von der Vielfalt und Qualität der Exponate.

Kult-Kunstausstellung in Krumbach: Kein Thema wird vorgegeben

Die Art, wie die Ausstellung zustande kommt, ist laut Anita Roth der Garant für ihr ganz eigenes Profil. Die Ausschreibung setze keine Grenzen. Kein Thema werde vorgegeben, das sei nur bei den ersten drei Ausstellungen der Fall gewesen. Offen seien der Kreis und die Herkunft der Künstler. Mittlerweile bewerben sich auch Künstler aus anderen Bundesländern und aus Österreich um die Teilnahme. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn der Künstler ist durch die Verfahrensregeln dazu verpflichtet, sein Werk persönlich im Mittelschwäbischen Heimatmuseum abzugeben. Keine Grenzen sind auch hinsichtlich der Materialien und Techniken gesetzt.

Demgemäß herrscht auch in der diesjährigen Ausstellung wieder große Vielfalt: Gemälde, Skulpturen, Fotos und Installationen, Acryl und Wasserfarbe, Keramik, Kunststoff, Holz und montierte Alltagsgegenstände.

Jury bei der Kult-Kunstausstellung entscheidet anonym

Die Jury setzt sich aus Künstlern, Kunstsachverständigen und Museumsleitern zusammen, sodass zwangsläufig unterschiedliche Kriterien maßgeblich werden für die Auswahl: handwerklich-technische Qualitäten und solche der Werkaussage, aber auch Trends und Aspekte, die in der Kunstszene aktuell Berücksichtigung finden. Die Auswahl geschieht anonym, weshalb es regelmäßig vorkommt, dass namhafte Künstler von der Jury aussortiert werden. Da gebe es immer wieder Überraschungen, sagt Anita Roth.

Dass die Bedingungen der Ausstellung durch Corona diktiert würden, damit war zu rechnen. So finden Eröffnung und Preisvergabe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die Anzahl der Teilnehmer stark eingeschränkt werden muss.

Corona schlägt sich auch auf die Kunst in der Krumbacher Ausstellung nieder

Dass die Bedingungen, unter denen die Künstler derzeit arbeiten, künftig Spuren in den Werken hinterlassen, damit müsse man rechnen und das werde spannend in den kommenden Jahren, meint Anita Roth. Tanja Fenders Gemälde „Eisbär“ beispielsweise, Nummer 29 in der aktuellen Ausstellung, besteht aus vielen Einzelteilen, weil die Künstlerin eine geraume Zeit nicht ins Atelier konnte, deshalb kleinformatige Bilder zu Hause malte und diese später im Atelier zusammensetzte. Das sei zwar nicht durch Corona bedingt gewesen, aber solche und ähnliche Beschränkungen des freien künstlerischen Schaffens dürften sich durch Corona häufen, die Kunstwerke verändern und künftig markante Aussagen und Akzente setzen.

Das Geheimnis, wer den in diesem Jahr mit 3000 Euro dotierten Mittelschwäbischen Kunstpreis, finanziert durch den Landkreis Günzburg sowie den Kunstpreis der Stadt Krumbach, zu dem die Stadt und der Kult-Verein jeweils 500 Euro beisteuern, erhalten soll, wollte Museumsleiterin Anita Roth nicht lüften.

Nicht nur der materielle Wert des Preises dürfte durch die der Kunst auferlegte Zwangspause gestiegen sein.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist vom 25. Juni bis zum 26. Juli jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen