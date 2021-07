Bund steckt Geld in neue Radwege im Landkreis Günzburg

Plus Bis zu 90 Prozent Zuschuss verspricht ein neues Förderprogramm des Bundes. Drei Radwegeprojekte im Landkreis Günzburg könnten davon profitieren.

Drei Radwegeprojekte im Landkreis Günzburg stehen am Start für eine große staatliche Förderung. Möglich macht dies ein neues Förderprogramm, das Kommunen bis zu 90 Prozent der Kosten abnimmt.