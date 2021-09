Stürme, Trockenheit und Schädlinge setzten dem Wald im Kreis Günzburg zu

Plus Kurze Zeit war die Holzernte nicht mehr rentabel. Wie die Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach durch die vergangenen zwei Jahre gekommen ist und wie es weiter geht.

Die Jahre 2018 bis 2020 seien durch starke Hitze und Dürre geprägt gewesen und durch massiven Anfall von Käferholz und Holz mit Dürreschäden kam der Holzmarkt enorm unter Druck, berichtete der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach, Kay Greiff. Vor allem die Preise im Kurzholz seien stark gefallen, sodass die Holzernte in einem kurzen Zeitraum nicht mehr rentabel war. Mit einem neu gewählten Vorstand startet die Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach nun in die nächsten Geschäftsjahre.