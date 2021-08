Suche nach Corona-Tests ist für Eltern im Kreis Günzburg ein Problem

Plus Im Kreis Günzburg gilt die 3-G-Regel. Für Eltern kann die Suche nach einem Corona-Test für die Kinder in den Sommerferien allerdings zur Geduldsfrage werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Günzburg seit einigen Tagen konstant über einem Wert von 50 – es gilt daher die 3-G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). Alle, die weder geimpft noch genesen sind, müssen für den Besuch in bestimmten Einrichtungen, Betrieben oder Bereichen einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Das kann zum Beispiel für Eltern, deren Kinder gerade wegen der Sommerferien nicht in der Schule getestet werden, zum Problem werden – wie das Beispiel einer Leserin eindrücklich aufzeigt.