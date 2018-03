00:35 Uhr

Mit einer fruchtigen Torte ins Zuckerguss-Heft

Margarethe Strobl aus Krumbach präsentiert ihre Aprikosen-Joghurt-Torte

Von Elisabeth Schmid

Ob Torten, Obstkuchen, Plätzchen oder Stollen, Margarethe Strobl liebt das Backen. So backt die Krumbacherin alles quasi querbeet. Ihre vier Söhne, ihre Enkel und ihr Mann schätzen die leckeren Kuchen, die sie jede Woche kosten dürfen, sehr. So machte sie beim neuesten Zuckerguss-Heft, einer Zeitschrift der Augsburger Allgemeinen mit.

Margarethe Strobl wurde in Mindelzell geboren. In Mindelheim wurde sie zur Krankenschwester ausgebildet. 1970 kam sie nach Krumbach, heiratete und bald kamen die Kinder. Margarethe Strobl arbeitete im Krumbacher Krankenhaus als Krankenschwester. Später war sie auch bei der katholischen Sozialstation in Krumbach und im Krumbad beschäftigt. Neben dem Backen ist die Gartenarbeit ihr Hobby. „Da gibt es immer viel zu tun, und ich liebe es“, meinte sie gut gelaunt.

Aber am liebsten ist ihr doch das Backen, an erster Stelle der Hefeteig! Für die Torten schwört sie auf Biskuitteig. „Da müssen Eier und Zucker schön schaumig gerührt werden, dann langsam das Mehl unterheben“, sagt die Bäckerin. Schon ihre Mutter backte viel und gerne. So half die kleine Margarethe sehr gerne und hatte ihre Freude daran. Sie lässt sich immer wieder durch neue Rezepte inspirieren und kreiert auch ihre eigenen – wie zum Beispiel ihre Aprikosen-Joghurt-Torte. Diese Torte hatte sie zu ihrem Geburtstag gebacken, sie wurde so gut, dass Margarethe Strobl beschloss, sie dem Zuckerguss zu schicken. Natürlich überzeugte sie die Jury von Zuckerguss und das Rezept wurde in die Broschüre aufgenommen. Sie ist schon zum dritten Mal dabei. Vor sechs Jahren punktete sie mit ihrem Quarkstollen. Die Zeitschrift Zuckerguss hatte sie in den Mittelschwäbischen Nachrichten entdeckt. So kam die Lust, doch einfach mal im Heft mitzumachen. Ihr gefällt die Zeitschrift sehr, man bekommt Backanregungen und kann seine eigenen Erfahrungen in puncto Backen weitergeben, erklärte sie.