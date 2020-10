07.10.2020

Neuer Kindergarten Thannhausen: Eltern können Kinder anmelden

Die Arbeiten am dritten Thannhauser Kindergarten im ehemaligen Schullandheim am Schlossberg schreiten voran. Im Januar soll die Eröffnung stattfinden können, hofft die neue Kindergartenleiterin Petra Fälschle.

Plus Noch im Bau ist der dritte Kindergarten der Stadt Thannhausen am Beatussteig. Jetzt hat das BRK als Träger ein Büro für erste Anmeldungen eröffnet.

Von Annegret Döring

Mit dem Umbau des ehemaligen Schullandheimes zu einer Kindertagesstätte geht es in Thannhausen gut voran. Die Trägerschaft wird das Bayerische Rote Kreuz (BRK), Kreisverband Günzburg übernehmen. Seit März 2019 war Petra Fälschle, die die Leitung der Einrichtung übernehmen wird, bei Baubesprechungen dabei. Seit Januar 2020 fanden diese jeden Dienstag statt. Jetzt hat das BRK in Thannhausen ein Büro eröffnet, wo Eltern ihre Kinder anmelden und die Kindergartenleiterin kennenlernen können.

„BRK-Kinderhaus Löwenzahn“ wird die neue Tagesstätte am Beatussteig in Thannhausen heißen. Die Eröffnung ist für Januar 2021 geplant. „Wir wollen mit einer Krippengruppe mit 15 Kindern und einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern starten“, erklärt Petra Fälschle die Planung. Voraussetzung sei natürlich, dass der Bau auch fertig wird. Fälschle ist vorsichtig mit Versprechungen, denn die Bauabläufe lägen ja nicht in ihrer Hand, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch ist sie zuversichtlich, dass der Eröffnungstermin gehalten werden kann. Bis zum dann folgenden Kindergartenjahr ab September 2021 wolle man die Gruppenstärke verdoppelt haben, erklärt Fälschle. Das bedeutet zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen.

Personal im neuen Kindergarten in Thannhausen wird aufgestockt

Die 53-Jährige hat bereits jetzt zwei Fachkräfte an ihrer Seite. Zum Start der Einrichtung wird noch Personal aufgestockt. Geplant ist zunächst eine Personalstärke von insgesamt fünf bis acht Kräften. Die Erzieherin mit zahlreichen Fortbildungen freut sich auf ihre Aufgabe in der neuen Einrichtung. „Ein Team aus all den neuen Kräften zu formen und von Null anzufangen, das ist sehr reizvoll“, sagt die Mutter dreier Söhne im Alter von 18 bis 28 Jahren. Ab Januar möchte sie sich dann gemeinsam mit dem Team und den Kindern auf den Weg machen, dem Haus Leben einzuhauchen und Atmosphäre zu geben. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit wird auf dem Thema Natur und Umwelt liegen“, erklärt sie das Konzept. Dieses Thema könne man vielfältig bearbeiten und das Haus biete da tolle Möglichkeiten. Man wolle teiloffen arbeiten, das bedeutet, dass die Kinder ihre Stammgruppenräume hätten, doch in Funktionsräume wie Atelier, Nasszelle oder Bewegungsraum ausgewichen werden könne für verschiedene besondere Erfahrungen, die die Kinder dann machen könnten. Auch der Garten werde eine große Rolle spielen. Leider werden die Außenanlagen witterungsbedingt erst zu einem späteren Zeitpunkt als dem Kindergartenstart fertig.

Anmeldungen für den neuen Kindergarten sind bereits möglich

Die vergangenen zwölf Jahre hat Petra Fälschle im Kindergarten in Offingen gearbeitet, zuletzt als Leiterin. Träger der Einrichtung ist auch das BRK, sodass Fälschle für die neue Aufgabe in Thannhausen nicht einmal den Arbeitgeber wechseln musste. Die neue Kindergartenleiterin hat bereits in vielen Einrichtungen unter verschiedenster Trägerschaft im Landkreis gearbeitet und kennt viele pädagogische Ausrichtungen. Ihren ganzen Erfahrungsschatz kann sie nun in das neue Kindergartenprojekt einbringen. „Ich finde es wichtig, dass wir auch in Thannhausen vor Ort sind, die Eltern bei uns im Büro eine Anlaufstelle haben, und uns kennenlernen können“, sagt die Frau mit den grauen Haaren und den wachen Augen. Wenn die Räumlichkeiten am Beatussteig fertiggestellt werden, könne sie vielleicht mit dem Büro schon in den neuen Kindergarten ziehen, bevor er eröffnet wird. Möglicherweise sei das Ende November/Anfang Dezember machbar.

Petra Fälschle möchte bei der Kindergartenarbeit auch die Vereine mit ins Boot nehmen und hofft auf kleine Kooperationen. „Da habe ich schon viele Ideen.“ Durch diese Verbindungen hofft sie, dass der neue Kindergarten dann auch bald ein richtiger Teil der Stadt Thannhausen werden kann.

Anmeldungen für den neuen Kindergarten sind möglich im BRK-Gebäude der Sozialstation, Postgasse 4, in Thannhausen . Bürozeiten sind von Montag bis Mittwoch von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Terminvereinbarungen können unter Telefon 0162/6798081 oder per E-Mail faelschle@kvguenzburg.brk.de getätigt werden.

