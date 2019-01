vor 31 Min.

Özgür war das erste Baby im neuen Jahr in Krumbach

Am Neujahrstag kamen in den Kliniken im Kreis Günzburg drei Babys zur Welt. Wie viele Geburten es 2018 in der Klinik Krumbach gab.

Geburtsjahr 2018 oder 2019? Das war für einige werdende Eltern eine spannende Frage in den letzten Tagen: An Silvester entbanden in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach insgesamt sechs Frauen. Und auch am Neujahrstag gab es Nachwuchs, es kamen drei Babys am 1. Januar 2019 in den Kliniken Günzburg und Krumbach auf die Welt.

Obwohl er es nicht eilig hatte – geplanter Geburtstermin war bereits der 25.12.2018 – war der kleine Özgür Harun das erste Baby im Jahr 2019 im Landkreis. Er wurde um 1.13 Uhr in der Klinik Krumbach geboren.

Ein Baby am Nachmittag in Günzburg

Mutter Rahmiye Öz freut sich am Neujahrstag über die Geburt ihres zweiten Sohnes. Ebenfalls am Neujahrstag wurden zwei Mädchen zur Welt gebracht, eines ebenfalls noch in der Nacht in Krumbach und eines am Nachmittag in Günzburg.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 417 Geburten in der Klinik Krumbach. (zg)