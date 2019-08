vor 40 Min.

Pkw auf Krumbacher Parkplatz demoliert

Auf einem Krumbacher Parkplatz wurde ein Pkw an der Stoßstange beschädigt. Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

An der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag in der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.25 Uhr parkte ein 56-Jähriger seinen blauen VW Golf auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Höllgehau in Krumbach. Als er zu seinem Pkw zurückkam, musste er laut Polizei feststellen, dass sein VW an der Stoßstange hinten rechts beschädigt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Pkw das Fahrzeug des Geschädigten und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905 0, melden. (zg)

