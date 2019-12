vor 42 Min.

Straße von Deisenhausen nach Ingstetten wird ausgebaut

Regierung von Schwaben leitet Planfeststellungsverfahren ein. Neben der Fahrbahn soll ein Radweg entstehen.

Die Regierung von Schwaben führt auf Antrag des Staatlichen Bauamts Krumbach ein Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Staatsstraße 2019 zwischen Ingstetten und Deisenhausen durch. Auf dem Bauabschnitt mit einer Gesamtlänge von knapp 6 Kilometern ist ein bestandsorientierter Ausbau der Staatsstraße mit einer Fahrbahnbreite von 7 Metern geplant. Für Radfahrer und Fußgänger soll parallel zur Straße außerdem ein neuer Weg angelegt werden. Zur Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Grundstücke wird dieser in Teilabschnitten als Feldweg ausgebaut und gewidmet.

Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur

Von der Maßnahme erwarten sich die Planer insgesamt eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsabläufe sowie der Verkehrssicherheit auf dem betreffenden Streckenabschnitt. Zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sind naturschutzrechtliche und landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehen. Für das Vorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen und landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkung Ingstetten, im gemeindefreien Gebiet Unterroggenburger Wald sowie in den Gemarkungen Breitenthal und Deisenhausen beansprucht. Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen ist daneben vorgesehen auf bereits erworbenen Flächen in der Gemarkung Oberfahlheim (Gemeinde Nersingen) sowie in den Gemarkungen Kleinkötz und Ebersbach (Gemeinde Kötz).

Pläne werden in verschiedenen Kommunen ausgelegt

Als ersten Verfahrensschritt hat die Regierung veranlasst, dass die Planunterlagen von Dienstag, 7. Januar, bis einschließlich Donnerstag, 6. Februar, in der Gemeinde Roggenburg, der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, der Verwaltungsgemeinschaft Kötz und der Gemeinde Nersingen zur allgemeinen Einsicht ausgelegt werden. Wo und wann in die Planunterlagen Einsicht genommen werden kann, wird von den Kommunen jeweils ortsüblich bekannt gegeben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben ab dem Beginn der Auslegung auch die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Planung und Bau“ einzusehen. Parallel zur öffentlichen Auslegung erhalten auch die beteiligten öffentlichen Stellen und Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Ablauf der Auslegungsfrist haben Betroffene noch bis einschließlich 20. Februar Zeit, Einwendungen zu erheben. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen werden bei Bedarf in einem Erörterungstermin behandelt. Dieser wird gegebenenfalls gesondert bekannt gegeben. (pm)

