Thannhausen/Landkreis Günzburg

So wurde der Kreisjugendring Günzburg zur tragenden Säule der Jugendarbeit

Plus Das Jahr 1946 steht für den Anfang der Erfolgsgeschichte des Kreisjugendrings Günzburg. Welche Angebote und Aktionen es jetzt für Kinder und Jugendliche gibt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es war eine kleine Geste am Rande der Jubiläumsfeier „75 Jahre Kreisjugendring Günzburg“, die auf dem Gelände des Jugendübernachtungshauses „Hühnerhof“ bei Thannhausen stattfand. Mitglieder der Jugendabteilung der Faschingsgesellschaft Offonia überreichten einen Faschingsorden aus echtem Leder, handgefertigt und individuell gestaltet, an Philipp Hutter, den Vorstandsvorsitzenden des Kreisjugendrings. 75 Jahre: Das deutet an, wie die Nachkriegszeit die Anfänge geprägt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

