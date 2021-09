Thannhausen

vor 17 Min.

Lüftungsanlage für die Grundschule in Thannhausen

Die Anton-Höfer-Grundschule in Thannhausen soll in Klassenzimmern, Computer- und Werkräumen dezentrale Lüftungsanlagen bekommen.

Plus Das Projekt kann voraussichtlich erst im Januar realisiert werden. Grund dafür ist offenbar der enorme Verwaltungsaufwand. Wie das Projekt im Stadtrat Thannhausen vorgestellt wurde.

Von Annegret Döring

Der Schulunterricht nach den Sommerferien hat längst begonnen, die vierte Welle der Corona-Pandemie ist bereits im Anmarsch und die sehr ansteckende Delta-Variante des Coronavirus liegt in der Luft. Schulen sollten mit Luftreinigern oder Lüftungsanlagen ausgestattet sein, es läuft Präsenzunterricht, doch Geräte sind noch kaum angekommen in den Klassenzimmern. Die Anlagen sind zwar teuer, sollen aber die Virenlast in den Klassenzimmern senken und Schüler und Lehrpersonal vor einer Ansteckung schützen. In der jüngsten Sitzung nach der Sommerpause ging es auch im Stadtrat von Thannhausen um die Lüftungsanlage für die Grundschule der Stadt.

