Thannhausen

06:30 Uhr

So wird Thannhausen bald vor Hochwasser geschützt

Plus Der Hochwasserschutz Thannhausen soll ab Mitte kommenden Jahres funktionieren. Schützt der Deich vor einer Katastrophe wie an der Ahr?

Von Angelika Stalla

Was wäre, wenn im Mindeltal so viel Regen fallen würde wie im Ahrtal? Würde der Hochwasserschutz, an dem im Moment gebaut wird, ausreichen oder müssten die Bürger Thannhausens ähnliche Zerstörung wie im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz fürchten? Andreas Rimböck, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, erläuterte beim Ortstermin mit seinen Mitarbeitern den Bürgermeistern der Mindeltalgemeinden und lokalen Mandatsträgern den Baufortschritt beim Hochwasserschutz Thannhausen. Und er nahm Bezug auf die jüngsten Hochwasserereignisse. Kann so etwas auch in Thannhausen passieren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen