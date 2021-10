Welche Möglichkeiten der Pflege es in einem früheren Thannhauser Hotel gibt

Plus Wie das Team des Pflegeservice Schneider in Thannhausen eine Versorgungslücke schließen konnte und welche Perspektiven es gibt.

Tagespflege und Seniorenwohnheim im ehemaligen Restaurant und Hotel „Schreiegg’s Post“ sind die 1500. bayerische Einrichtung im „Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste“ (bpa). Dabei wurde deutlich, welche neuen Möglichkeiten in Sachen Pflege es im bekannten ehemaligen Thannhauser Hotel gibt. Zum Gedankenaustausch kam auch Thannhausens Bürgermeister Alois Held.