10:19 Uhr

Unbekannter überholt ausgesprochen gefährlich

Weil andere Rücksicht nahmen, ist nicht mehr passiert auf der B 16 am Bleicher Berg bei Krumbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Um Zeugenhinweise zu einem Vorfall im Straßenverkehr am Bleicher Berg zwischen Krumbach und Oberbleichen bittet die Polizei. So hat offenbar am Donnerstag ein Autofahrer gegen 12.35 Uhr auf der B 16 zwischen Krumbach und Bleichen mehrere Autos trotz Gegenverkehrs überholt. Dies geschah kurz vor den Parkplätzen am Bleicher Berg in Fahrtrichtung Bleichen. Laut Polizei mussten sowohl die Überholten, als auch der Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls, wie auch beteiligte Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (adö)

