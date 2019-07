vor 45 Min.

Unfall am Bahnübergang: Zug stößt mit Auto zusammen

Am Bahnübergang Am Mühlberg bei Niederraunau kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und dem Zug. Die Bahnstrecke ist teilweise gesperrt.

Am Bahnübergang Am Mühlberg bei Niederraunau ist es am Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und dem Zug gekommen. Feuerwehr und Polizei sind momentan vor Ort. Bislang berichtete die Polizei von zwei leicht verletzten Personen im Pkw.

Aufgrund des Unfalls ist der Streckenabschnitt Krumbach – Pfaffenhausen gesperrt. Die Züge aus Richtung Mindelheim verkehren bis Pfaffenhausen und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Günzburg verkehren bis Krumbach und enden ebenfalls vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist beginnend in Krumbach und Pfaffenhausen eingerichtet. (abi)

