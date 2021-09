Außenspiegel bei Unfall zwischen Unterbleichen und Krumbach demoliert

Zwischen Unterbleichen und Krumbach streiften sich zwei Fahrzeuge auf der B16.

Am Dienstag, gegen 5.50 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 16 zwischen Unterbleichen und Krumbach in südlicher Richtung. Laut Bericht der Polizei "aus Unachtsamkeit" überfuhr sie die Mittellinie und es kam zu Kontakt zwischen ihrem und dem Außenspiegel eines entgegenkommenden 45-jährigen Pkw-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 220 Euro. (AZ)