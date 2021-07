Ursberg

18:00 Uhr

Gesundheitsminister Holetschek in Ursberg: "Impfen ist ein Akt der Solidarität"

Plus Der Minister informierte sich über das Hygienekonzept im Dominikus-Ringeisen-Werk und schaute sich die Arbeit des Landkreis-Impfmobils an, das in Ursberg hielt. Welchen Appell er an die Bürger richtet.

Von Annegret Döring

Fürs Impfen gegen das Corona-Virus, das die Krankheit Covid-19 auslöst, macht sich derzeit der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek landauf landab stark. Am Donnerstagnachmittag war er im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg zu Gast, wo das Impfmobil des Landkreises Günzburg Station machte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen