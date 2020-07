17:00 Uhr

Was für Radler in der Krumbacher Bahnhofstraße besser wird

Plus Neuer Radweg zwischen dem Kreisverkehr im Norden und der Abzweigung zur Lichtensteinstraße soll bald in Angriff genommen werden. Unsere grafische Darstellung zeigt, was im Detail geplant ist.

Von Peter Bauer

Mit dem Rad durch die Bahnhofstraße? Wer hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, der weiß, dass das alles andere als komfortabel und mitunter nicht ungefährlich ist. Doch im Bereich zwischen dem Kreisverkehr im Norden Krumbachs und der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Lichtensteinstraße soll bald ein Radweg gebaut werden. Details der Planung wurden jetzt vorgestellt.

Der Radweg soll auf der Westseite der Bundesstraße 16 (Bahnhofstraße) verlaufen. Er hat eine Länge von rund 750 Metern und eine Breite von 2,50 Metern bis drei Metern. Ein Radweg in diesem Bereich? Bekanntlich wurde die Planung für dieses Projekt bereits im Sommer 2016 auf den Weg gebracht. Doch wie Bürgermeister Hubert Fischer in der Sitzung des Stadtrates (sie fand mit Blick auf die Corona-Krise wieder im geräumigen Stadtsaal statt) berichtete, hätten die Gespräche mit der Bahn und der Bundesstraßenverwaltung dann doch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Jetzt aber sei es möglich, das „Nadelöhr“ für Radler in diesem Bereich zu beseitigen und Krumbach in Sachen Fahrradfreundlichkeit einen wesentlichen weiteren Schritt voranzubringen.

Der neue Radweg hat eine Länge von rund 750 Metern. Der Radweg führt dann nördlich des Bahnhofsgebäudes Richtung Bahnhofstraße. Radler und Fußgänger können dann einen bereits vorhandenen Weg Richtung Kreuzung mit der Lichtensteinstraße nutzen. Bild: Christian Beinhofer/Quelle: Kling Consult

Was ist genau geplant? Fischer geht von einem Baubeginn bereits im Herbst aus. Die für die Arbeiten nötigen Ausschreibungen sollen im Sommer über die Bühne gehen. Federführend bei der Planung ist das Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult. Wie Fischer und Stadtbaumeister Björn Nübel weiter berichteten, ist aktuell von Gesamtkosten in einer Höhe von rund 330000 Euro auszugehen. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, werden die Kosten zwischen der Stadt und dem Staatlichen Bauamt geteilt. Die Stadt übernimmt 103000 Euro. Dies geschieht auch mit Blick darauf, dass die Breite des Weges an einigen Stellen von 2,50 Meter auf drei Meter (unter anderem wegen notwendiger Abzäunungen) erhöht wird.

Für die Beleuchtung fallen weitere Kosten an

Fischer und Nübel freuten sich, dass das Staatliche Bauamt heuer noch finanzielle Mittel bereitstellen kann. Voraussetzung sei aber, dass auch heuer mit dem Bau begonnen werde. In den Kosten noch nicht berücksichtigt ist nach Auskunft von Fischer die Installierung einer Beleuchtung. Der Bürgermeister geht von Kosten in einer Höhe von etwa 20000 bis 30000 Euro aus, die Kosten würde die Stadt Krumbach tragen. Anfallende Kosten für eine Entwässerung würden hingegen vom Staatlichen Bauamt übernommen. Die Baufreigabe von der Bahn stehe noch aus, eine entsprechende „zügige Bearbeitung“ sei aber zugesagt worden.

Ein Weg für den Zugang zu den Gleisen

Für Diskussionen im Rat sorgte die Forderung der Bahn, einen Feldweg herzustellen, um die Zufahrt zu den Gleisen zu sichern. Die wohl anfallenden Kosten von 88000 Euro (sie sind im genannten städtischen Kostenanteil enthalten) soll die Stadt übernehmen. „Muss das sein? Aber wir können wohl nichts machen“, meinte der CSU-Fraktionsvorsitzende Karl Liedel. Zum Projekt insgesamt gab es aber, wie die Stadträte Karl Liedel, Manfred Pfeiffer (JW-OL), Klemens Ganz (UFWG), Michael Thalhofer (Grüne) und Peter Tschochohei (SPD) für ihre Fraktionen zum Ausdruck brachten, eine breite Zustimmung.

Zahlreiche Detailnachfragen aus den Reihen des Stadtrates

Wie bei einem solchen Projekt zu erwarten, gab es von verschiedenen Räten noch zahlreiche Nachfragen und Anregungen zu Details. Ist die Einmündung des Radwegs in den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße optimal? Kann der Radweg zu einem späteren Zeitpunkt entlang der Bahnhofstraße weiter Richtung Stadtmitte geführt werden? Wie soll der Radweg ausgeschildert werden? Fischer sagte dazu, dass es wichtig sei, den Bau des Radwegs bald in Angriff zu nehmen. Details könnten dann, auch basierend auf ersten Erfahrungen, nachgebessert werden. Der Bürgermeister verwies auch auf das in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten für die Stadt Krumbach. Dem Bau des Radwegs stimmten die Stadträte einstimmig zu.

