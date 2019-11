vor 18 Min.

Weihnachtsmarkt Thannhausen 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt Thannhausen 2019 findet in der Postgasse statt. Bei uns gibt es die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Der Weihnachtsmarkt in Thannhausen findet auch 2019 wieder in der Postgasse statt. Hier finden Sie die Infos rum um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Zum 1. Advent wird es in Thannhausen im Kreis Günzburg wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Dann wird in der Postgasse weihnachtliche Stimmung verbreitet. An den Ständen lassen sich Leckereien, Getränke wie Glühwein und vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen. Eingerahmt wird das von einer weihnachtlichen Beleuchtung.

Wann ist der Start? Und wann sind die genauen Termine und die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Thannhausen 2019? Hier finden Sie die Informationen.

Weihnachtsmarkt Thannhausen 2019: Start-Termin zu Markt im Kreis Günzburg

Der Weihnachtsmarkt 2019 in Thannhausen startet bereits ein paar Tage vor dem 1. Advent - nämlich am 28. November 2019. Er ist am ersten Tag von 17 bis 21 Uhr geöffnet.

Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2019 in Thannhausen

Insgesamt findest der Markt an vier Terminen von Donnerstag bis Sonntag statt. An den ersten drei Tagen öffnet der Markt um 17 Uhr und hat dann bis um 21 Uhr geöffnet. Zum Abschluss am Sonntag, 1. Dezember 2019, öffnet er bereits etwas früher um 14 Uhr. Dafür endet er aber auch schon um 19 Uhr - und kehrt erst im nächsten Jahr wieder zurück.

Hier die Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Thannhausen 2019 im Überblick:

Donnerstag, 28. November 2019: 17 bis 21 Uhr

Freitag, 29. November 2019: 17 bis 21 Uhr

Samstag, 30. November 2019: 17 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019: 14 bis 19 Uhr

Im Kreis Günzburg und in der ganzen Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Wenn Sie nach dem Weihnachtsmarkt in Thannhausen Lust auf mehr haben, finden Sie hier einen Überblick samt Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen