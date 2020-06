Wie die VHS Krumbach wieder zum Normalbetrieb zurückkehren will

Plus VHS-Leiterin Johanna Herold will die Erwachsenenbildung in Krumbach wieder hochfahren. Dabei hat sie allerdings mit mehreren Problemen zu kämpfen.

Edel und einladend wirken die Räumlichkeiten im Bürgerhaus. Zurzeit aber sind sie verwaist und dunkel, denn auch hier beendeten die Corona-Verordnungen die Aktivitäten. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Natürlich gebe es bei der Volkshochschule Krumbach, die im Bürgerhaus ihren Sitz hat, auch Online-Angebote, erklärt VHS-Leiterin Johanna Herold. Doch mehr noch als in anderen Bildungsbereichen zählen bei der Volkshochschule die echte Begegnung, der Austausch mit den anderen Kursteilnehmern und die integrative Kraft, die Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zueinander bringt.

VHS Krumbach tut viel für Senioren

Vielen und gerade auch älteren Mitbürgern eröffnet die Volkshochschule neue Perspektiven. Man spürt im Gespräch mit Johann Herold, die auch Seniorenbeauftragte des Landkreises Günzburg ist, das tief sitzende Bedauern, dass so vieles abgesagt werden musste, was die Menschen in Krumbach zueinander bringt: die Fahrten, das Seniorenkino, die „Schmankerlrunde“, wie der Senioren-Mittagstisch der Volkshochschule heißt. Dem verordneten Stillstand setzte Johann Herold gleich in der Corona-Anfangsphase eine starke Aktion entgegen. Sie initiierte die „VHS-Nähwerkstatt“, in der in kurzer Zeit 600 Masken für Privatpersonen und Heime hergestellt wurden, um den damaligen Masken-Notstand abzufangen. Inzwischen rückt der Wiedereröffnung der Volkshochschule in greifbare Nähe.

Nach den Pfingstferien können viele Kurse fortgeführt werden, natürlich mit dem Hygienekonzept, das bereits genehmigt ist. Vom „Anfangen mit Augenmaß“ spricht Johanna Herold. Im Saal des Bürgerhauses werden die Sprachkurse stattfinden. Dort finden 20 Teilnehmer genügend Raum für die erforderlichen Mindestabstände. In zwei weiteren Seminarräumen können Kleingruppen agieren. Das ganze Gesundheitsprogramm müsse aber noch warten. Insbesondere da, wo die Menschen sich bewegen, ist in Innenräumen nicht zu gewährleisten, was die geltenden Schutzstandards vorschreiben.

VHS Krumbach: Stark reduziertes Programm bis zum Sommer

Bis zum Sommer ein stark reduziertes Programm durchführen, im Herbst das Angebot wieder ausweiten, so gut es geht, im Frühjahr 2021 wieder zur Normalität zurückkehren, das ist die Perspektive von Johanna Herold. Einige Angebote, beispielsweise eine Reise durch Norditalien, hat sie einfach um ein Jahr verschoben.

In anderen Bereichen werde man kreativ sein müssen und Übergangsregelungen beziehungsweise ganz neue Begegnungsformen finden müssen, meint die VHS-Leiterin. Dass bis zum Herbst der übliche Katalog mit der gewohnten Veranstaltungsübersicht vorgelegt werden könne, daran glaubt sie nicht. Übergangsweise würden sich die Interessenten mithilfe der Homepage oder über Informationen in der Tagespresse informieren müssen.

VHS Krumbach rechnet mit finanziellen Verlusten

Die Zukunft der Kurse, dazu hat Johanna Herold ziemlich klare Vorstellungen. Viel schwieriger sei es, die Lage der Dozentinnen und Dozenten sowie die der Volkshochschulen insgesamt einzuschätzen, meint sie. Einige Lehrende lebten von den Honoraren der Volkshochschule. Sie seien in einer ähnlichen fatalen finanziellen Situation wie andere Freischaffende, beispielsweise die Künstler. Die Einnahmeeinbußen gefährdeten aber das Fortbestehen der Volkshochschulen insgesamt. Rund 40 Prozent ihres Etats erwirtschaften die Volkshochschulen über die Kursgebühren. Diese Einnahmequelle ist erst einmal versiegt. Kurse mit einer stark eingeschränkten Teilnehmerzahl, womit in einer Übergangszeit zu rechnen ist, führen auch in einen Einnahmeverlust. Gleichzeitig ist die Umsetzung der Hygienemaßnahmen kostenintensiv.

Nicht einschätzen lässt sich, wie viele der regelmäßigen VHS-Besucher den Kursen fernbleiben, weil sie ein Ansteckungsrestrisiko ausschließen wollen. Eins ist gewiss: Der Staat wird den Volkshochschulen mit einer kräftigen Finanzspritze beistehen müssen, wie er es in vielen anderen Bereichen tut. Bildung und gewachsene Kommunikationsstrukturen sind ein hohes Gut. Man kann das allein an der bloßen Zahl der Menschen ermessen, welche die Volkshochschule nutzen. In Bayern sind das zwei Millionen Menschen, rund ein Sechstel der Bevölkerung.

Lesen Sie dazu auch:

Einigen Volkshochschulen droht wegen Corona die Pleite

Wenn Opa und Enkel in Krumbach Rindsrouladen per Videochat kochen