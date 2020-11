vor 33 Min.

Ziegelwerk Staudacher will in Balzhausen groß investieren

Auf diesem rund 7500 Quadratmeter großen Grundstück südlich der GZ 27 in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes plant das Ziegelwerk Staudacher in Balzhausen den Bau von drei Hallen.

Plus Geplant sind drei Hallen auf dem Firmengelände von Ziegelwerk Staudacher in Balzhausen. Wie groß diese werden und wie sie aussehen sollen.

Von Karl Kleiber

Das Ziegelwerk Staudacher plant mit der Errichtung von drei Hallen große Investitionen und Arbeitserleichterungen in Balzhausen. Die Gebäude sollen im rund 7500 Quadratmeter großen Areal südlich der Kreisstraße GZ27 in Richtung Aichen entstehen. Dieses schließt im Westen und Süden an das bestehende Firmengelände an. Es liegt im Geltungsbereich des gültigen Bebauungs-Planes „Straßäcker“ und ist als Industriegebiet mit Emissions-Beschränkungen ausgewiesen, erklärte Bürgermeister Daniel Mayer bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Halle eins im westlichen Teil des Baugrundstückes soll mit 72 Metern Länge, 30 Metern Breite und einer Höhe von 11,94 Metern das größte Bauwerk werden. Da es als Ladestation genutzt werde, bekomme es zusätzlich ein fünf Meter breites Vordach an der Südseite. Es soll sich nach Osten ein weiterer Bau anschließen, der 30 Meter Länge hat und 18 Meter breit werden soll. Hier beträgt die Höhe 10,74 Meter. Entgegen den Vorgaben des Bebauungsplans, der nur Sattel- oder Flachdächer erlaubt, soll die Halle ein nach Norden geneigtes Pultdach erhalten, wofür eine Befreiung beantragt und vom Gemeinderat auch erteilt wurde. Halle drei soll mit einem Abstand von zwölf Metern zu den beiden anderen Bauten zehn auf 18 Meter groß werden und eine Höhe von 9,54 Metern mit Giebeldach bekommen. Alle Gebäude sollen in konventioneller Bauweise mit Fertig-Ziegelwänden, Stahlbetonstützen und Spannbetonträgern errichtet werden. Verkleidung und Bedachung bestehen aus dunkelrotem Trapez-Sandwich-Blech. Dem Bauantrag samt Befreiung stimmte das Gremium einstimmig zu.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat in Balzhausen

Keine Einwände Die Stadt Thannhausen bat um eine Stellungnahme für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kraftfahrzeug-Abstellplatz am Oberrohrer Weiher“ im Zuge der Anhörung der Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange, trug Bürgermeister Mayer vor. Da das Objekt die Belange der Gemeinde Balzhausen nicht berühre, wurden keine Einwände geltend gemacht, lautete der einstimmige Beschluss.

Der Verband für die Maria-Theresia-Grundschule besteht aus den Gemeinden , und , die bis zu 50 Schüler je einen Sitz in der Verbands-Versammlung haben. Da seit Oktober nun 51 Schüler aus kommen, ist laut Satzung ein zusätzlicher Vertreter zu benennen, erläuterte Bürgermeister als Verbandsrat-Vorsitzender. Weiter zitierte er aus dem Schreiben der entschuldigten Gemeinderätin , dass sie bereit wäre, dieses Amt anzutreten, wenn sie gewählt werde. Die Räte kamen einstimmig diesem Wunsch entgegen. Als Stellvertreter wurde Markus Keisinger benannt. Feuerwerksverbot Bei der nicht öffentlichen Oktober-Sitzung wurde beschlossen, dass die Gemeinde Balzhausen an der bisherigen Regelung festhält, private Feuerwerke und Feuerwerke auf Gemeindegrund aus privaten Gründen nicht zu genehmigen. Gewerbliche Feuerwerke auf privatem Grund können bei Einhaltung der gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben von der Gemeinde nicht verhindert werden, so das Gemeindeoberhaupt. Die Räte nahmen dies zur Kenntnis.

