Ziemetshausen

11:25 Uhr

Hühner im Wald entsorgt: Weiterer Fall bei Vesperbild

Plus Laut Mitteilung der Polizei wurden südlich der Straße Vesperbild-Langeneufnach bereits im September Hühner im Wald ausgesetzt. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

15 tote Hühner in einem Wald zwischen Ziemetshausen/Vesperbild und Langenneufnach "entsorgt": Die Ermittlungen der Krumbacher Polizeiinspektion (PI) in diesem Fall dauern an. Wie von der PI zu erfahren ist, gab es im September an derselben Stelle einen ähnlichen Fall. Seinerzeit wurden zehn noch lebende weiße Hühner im Wald gefunden. Die Krumbacher Polizei hofft mit Blick auf diese Fälle auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizei unter der Nummer 08282/905-0 entgegen.

