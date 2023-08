Die Straße zwischen Aichen und Walkertshofen Straße ist ab Montag gesperrt

Sanierungsarbeiten sind der Grund dafür, dass eine Straße zwischen Walkertshofen (Landkreis Augsburg) und Aichen (Landkreis Günzburg) gesperrt wird.

Autofahrer im südöstlichen Landkreis Günzburg müssen sich auf Umleitungen einstellen, ebenso wie Verkehrsteilnehmer aus dem benachbarten Landkreis Augsburg. Der Grund: Von Montag, 21. August, bis Freitag, 25. August, werden an der Kreisstraße GZ 27 zwischen Aichen und Walkertshofen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Dafür muss der Streckenabschnitt kommende Woche gesperrt und der Verkehr in dieser Zeit umgeleitet werden, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Die GZ 27 hat Schadstellen in der Fahrbahn

Die Kreisstraße GZ 27 zwischen Aichen und Walkertshofen weist im Bereich des Gessertshauser Waldes zahlreiche Schadstellen in der Fahrbahn auf. Diese werden im Laufe der kommenden Woche ausgebessert. Die Asphaltdeckschicht wird hierfür stellenweise abgefräst und durch eine neue ersetzt. An Stellen mit größeren Schäden wird zudem auch die Asphalttragschicht erneuert. Aufgrund des Einsatzes großer Baumaschinen und der begrenzten Fahrbahnbreite von sechs Metern müssen die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauamtes.

Eine entsprechende Umleitung wird durch die Straßenmeisterei Krumbach ausgeschildert. Diese verläuft in Walkertshofen beginnend nach Süden auf der Staatsstraße St 2026 nach Mittelneufnach, von dort aus auf der Staatsstraße St 2021 nach Westen Richtung Könghausen, dann weiter auf der Staatsstraße St 2027 nach Norden Richtung Obergessertshausen. Von Aichen aus verläuft die Umleitung entgegengesetzt. (AZ)