Arbeiter bei Betriebsunfall schwer verletzt

Ein 51-Jähriger will eine Störung an einer Maschine beheben, an der er bei einem Betrieb in Aletshausen arbeitet. Doch dabei passiert ein Unfall.

Bei Arbeiten in einer Firma in Aletshausen ist am Donnerstagnachmittag ein 51-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 14 Uhr bei der Firma in der Hohenraunauer Straße mit der Bestückung einer Maschine beschäftigt. Im Rahmen einer Störungsbehebung setzte der Arbeiter einen Sicherheitsmechanismus außer Betrieb und griff in die Maschine.

Da die Maschine nicht abgeschaltet war und sich wieder in Gang setzte, verletzte sich der Mann schwer an der Hand, so die Polizei. Der Mann kam zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. (AZ)