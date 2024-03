Dieb klaut Mountainbike am Bahnhof Aletshausen

Als ein Jugendlicher am letzten Donnerstag vor den Schulferien heimkehrte, war am Bahnhof nur noch das Fahrrradschloss. Sein Mountainbike war weg.

Einen Fahrraddiebstahl meldet die Krumbacher Polizei. Demnach zeigte ein 14-Jähriger bereits am Samstag bei der Polizeiinspektion (PI) Krumbach an, dass ein Mountainbike der Marke Bulls, Wildtail 1, schwarz/blau lackiert, bereits am Donnerstag, 21. März, entwendet worden ist. Das Rad stand an jenem Donnerstag ab 07.10 Uhr unversperrt am Bahnhof. Als er zum Bahnhof zurückkehrte, fand er nur sein Fahrradschloss, welches am Lenker gehangen hatte, am Abstellort vor. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von rund 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)