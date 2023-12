53-Jährige fährt trotz Fahrverbot

Die Fahrerin wird bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei gestoppt. Was jetzt auf sie zukommt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Balzhauser Ringeisenstraße am frühen Montagabend stellten Beamte der Polizei Krumbach bei einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin fest, dass diese ihren Führerschein nicht mitführte. Die Fahrerin gab gegenüber den Beamten im Laufe der Kontrolle schließlich an, dass sich ihr Führerschein derzeit wegen der Verbüßung eines Fahrverbotes auf der Polizei Krumbach befindet. Die Beamten untersagten laut Bericht der Polizei die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren trotz Fahrverbots ein. (AZ)