Balzhausen bekommt 5000 Euro für seine Blühwiesen

Plus Als einzige Gemeinde im Landkreis wird Balzhausen vom bayerischen Umweltministerium für seine insektenfreundlichen Blühflächen ausgezeichnet.

Mit Erfolg hat die Gemeinde Balzhausen am bayerischen Projekt „Starterkit – blühende Kommunen“ teilgenommen und vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eine finanzielle Starthilfe von 5000 Euro für die Anlage und Entwicklung kommunaler Flächen für Insektenhabitate bekommen.

Groß war die Freude bei Bürgermeister Daniel Mayer, als er die erfreuliche Mitteilung bekam, dass Balzhausen für das große Engagement belohnt wurde: Von den von einer Jury ausgezeichneten 100 Gemeinden und Städten in ganz Bayern, kommen 14 Kommunen aus Schwaben. Als einzige Kommune aus dem Landkreis Günzburg ist Balzhausen dabei.