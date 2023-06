Balzhauser Country-Club ehrt seine Gründungsmitglieder

Der Balzhauser Westernclub Paradise Fellows besteht seit 30 Jahren. Zum Jubiläum gab es auch eine Aktion für die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung.

Die Ehrung der Gründungsmitglieder, das war beim Jubiläumsabend des Balzhauser Country- und Westernclubs Paradise Fellows der große Höhepunkt. 30 Jahre besteht der Verein, bei der Jubiläumszusammenkunft wurde so manche schöne Erinnerung wieder lebendig. Mit Blick auf sein Jubiläum dachte der Verein auch an Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Bei der Spendensammlung für die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, kamen exakt 500,08 Euro zusammen.

Wenn Vereinspräsident Wolfgang Neu über die Anfänge des Vereins spricht, dann fällt immer wieder auch der Name Truck Stop. Die legendäre deutsche Countryband war in den späten 1980er-Jahren mit ihren Hits wie "Take It Easy, altes Haus" oder "Der wilde, wilde Westen" bei der Krumbacher Festwoche zu Gast.

Wolfgang Neu hat wiederholt berichtet, dass diese Zeit gewissermaßen der "Urknall" für die Gründung des Vereins war. Der Rückblick auf diese Zeit stand beim Jubiläumsabend im Mittelpunkt. Zuletzt zählte der Verein rund 75 Mitglieder, die aus der ganzen Region kommen.

Ein bisschen "Bonanzagefühl" in Balzhausen

Eine wichtige Rolle für den Club spielen auch die Aktivitäten auf der "Ponderosa" - einem Außengelände unweit des Balzhauser Sportzentrums. Ponderosa? Dieses Wort ist natürlich eng mit der bekannten Westernserie Bonanza verbunden, die ebenfalls dazu beitrug, in Deutschland viele Menschen für die Country- und Westernbewegung zu begeistern. Die Ponderosa (Spanisch ponderosa, schwer oder ernst) ist in der Serie die Ranch der Familie Cartwright.

Sozusagen "auch ein bisschen Bonanza" wurde beim Jubiläumsabend des Country- und Westernclubs mit Countrymusik durch Alleinunterhalter Thorsten Engel wieder lebendig.

Wolfgang Neu bedauert, dass die Country-Bewegung in den letzten Jahren deutschlandweit an Schwung verloren hat. Dabei stehe sie für besondere Werte wie Internationalität, Völkerverständigung - und Hilfsbereitschaft. Auch mit Blick darauf wollte der Club zu seinem Jubiläum ein besonderes Zeichen setzen. Wolfgang Neu freut sich über den stattlichen Betrag von über 500 Euro, der bei der Sammlung für die Kartei der Not zusammengekommen ist.