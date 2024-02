Balzhausen

Knapp 100 Kinder gehen in Balzhausen in die Grundschule

Plus Bei der jährlichen Schulverbandssitzung in Balzhausen wurde der Haushaltsplan für die Schule verabschiedet. Aus drei Gemeinden kommen Kinder dort hin.

Von Josef Jäger

Gut bewährt hat sich in all den vergangenen Jahren der Schulverband Balzhausen, dem neben Balzhausen der Markt Ziemetshausen und die Gemeinde Aichen angehören. So ließ nach Abschluss der diesjährigen Schulverbandsversammlung der Vorsitzende und Bürgermeister Daniel Mayer wissen: „Bei uns ist die Welt noch in Ordnung“ und lobte gleichermaßen die kollegiale Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, vor allem auch mit der langjährigen Schulleiterin und Rektorin Karin Stadler und dem ganzen Lehrerteam. An der Theresia-Haltenberger-Grundschule werden derzeit 92 Schüler und Schülerinnen aus Balzhausen, Aichen und Ziemetshausen unterrichtet.

Umfangreiches Zahlenmaterial unterstützte die Sitzung. So sieht die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 im Verwaltungshaushalt 246.800 Euro und im Vermögenshaushalt ein Volumen von 104.800 Euro vor. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wurde die Schülerzahl vom 1. Oktober 2023 von 92 Verbandsschülern festgesetzt. So ergibt sich je Schüler eine Verwaltungsumlage von knapp über 2670 Euro.

