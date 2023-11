Unfall an Baustellenampel bei Balzhausen

Eine Autofahrerin bemerkt zu spät, dass der Vorausfahrende an der Ampel halten muss und fährt auf. Wie hoch der Schaden ist.

Am Dienstag kurz nach Mittag ist es bei Balzhausen auf der Staatsstraße 2025 zu einem Auffahrunfall gekommen, als ein Verkehrsteilnehmer an einer dortigen Baustellenampel verkehrsbedingt anhalten musste. Nach Angaben der Polizei erkannte dies eine nachfolgende Autofahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die Insassen der Fahrzeuge blieben laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. (AZ)