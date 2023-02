Unfall in Balzhausen: Zwei Frauen müssen ins Krankenhaus

Eine Fahranfängerin missachtet in Balzhausen die Vorfahrt und es kommt zum Unfall. Eine beteiligte Autofahrerin und ihre 87-jährige Beifahrerin werden ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmorgen hat sich in Balzhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 07.25 Uhr eine 18-jährige Fahranfängerin von der Memmenhauser Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete sich die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Vorfahrtsberechtigte und deren 87-jährige Beifahrerin kamen mit dem Rettungswagen und leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. (AZ)