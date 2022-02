Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Balzhausen

Insgesamt waren drei erwachsene Personen und fünf Kinder bei einem Unfall in der Nähe der Grundschule Balzhausen involviert. Die Polizei meldet, dass niemand verletzt wurde.

Drei beteiligte Autos und ein Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Balzhausen. Wie die Polizei Krumbach berichtet, geschah der Unfall gegen 15.10 Uhr in der Krumbacher Straße im Bereich der Grundschule. Eine 43-Jährige fuhr auf ein Fahrzeug auf, das verkehrsbedingt anhalten musste.

Es kommt zu einem Dominoeffekt bei Unfall in Balzhausen

Hierdurch wurde dieses Auto auf ein weiteres davor stehendes Fahrzeug geschoben. Obwohl die Fahrzeuge mit drei erwachsenen Personen und insgesamt fünf Kindern besetzt waren, gab an der Unfallstelle niemand Verletzungen an. (AZ)