Bellenberg/Krumbach

vor 2 Min.

Für das Ergebnis der Raiba gibt es einen "herzlichen Glückwunsch"

Plus Bei der Vertreterversammlung in Bellenberg kann die Raiba Schwaben Mitte solide Zahlen präsentieren. Welche Veränderungen es im Aufsichtsrat gab.

Von Peter Bauer

Tobias Blässing ist Oberrevisor. Selbstredend hat sein Wort ein erhebliches Gewicht, wenn es um die Bilanz einer Bank geht. "Mein ausdrücklicher und herzlicher Glückwunsch", sagte er mit Blick auf die Zahlen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Die Zahlen für 2022 wurden bei der Vertreterversammlung in Bellenberg vorgelegt. Die Bilanzsumme konnte von rund 1,70 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf circa 1,82 Milliarden Euro für 2022 gesteigert werden. Als "solide, verlässlich und erfolgreich" bewertete der Vorstandsvorsitzende Helmut Graf die Entwicklung der Bank. Graf umschrieb aber auch, welche Folgen die aktuellen Krisen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hätten. Der private Wohnungsbau sei zum Problem geworden.

Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte zählt zu den größten Banken in der Region. Ihr Einzugsgebiet umfasst große Teile des südlichen Landkreises Günzburg, des Landkreises Neu-Ulm und des Landkreises Unterallgäu. Wie auf der Vertreterversammlung zu erfahren war, gehören ihr aktuell 25.247 Mitglieder an. Sie haben im vergangenen April ihre Vertreterinnen und Vertreter neu gewählt. Insgesamt sind es aktuell 259 Vertreterinnen und Vertreter, alle vier Jahre werden sie neu gewählt. Hier wird auch deutlich, was die Genossenschaftsbanken von anderen Banken unterscheidet: Sie sind gewissermaßen Banken mit Parlamenten, denen Vorstände und Aufsichtsräte jährlich Rede und Antwort stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen