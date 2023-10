Möbel, Wohnaccessoires, Geschenke: Wie das Antikwerk Altes neu belebt

Die Schreinerwerkstatt in Weißenhorn und Gut Glaserhof in Breitenthal bieten am Sonntag Einblicke in die Renovierung historischer Möbel und Bauteile.

Junge Schreiner zerbrachen sich vor 35 Jahren in einer Wohngemeinschaft darüber den Kopf, wie sie ihren beruflichen Idealismus verwirklichen könnten. Sie wollten mit Massivholz handwerklich, individuell und kreativ arbeiten und nicht am Fließband Massenware produzieren. Zu dieser Runde gehörte auch Marc Pollack, Gründer und Inhaber des Antikwerks. Er griff 1989 die Ideen auf und begann mit Gleichgesinnten, bei Entrümpelungen und Abbrüchen alte Möbel, Türen und Fenster zu sammeln und sie zur Wiederverwendung aufzubereiten.

Nostalgie und ländliches Ambiente lockt viele Besucher an

Passend zu dem Konzept der Nachhaltigkeit, das vor 35 Jahren noch ganz jung war, nützten die Schreiner für Lager, Werkstatt und Verkaufsausstellung eine aufgegebene Gärtnerei. Dass dieser Weg, Dinge wiederzubeleben, die andere als wertlos erachteten und als „altes Glump“ wegwarfen, erfolgreich war, zeigt sich in der Entwicklung des Antikwerks. Bereits zehn Jahre nach der Gründung konnte der Glaserhof westlich von Deisenhausen gepachtet und dort schrittweise ab 2000 die Verkaufsausstellung eingerichtet werden. Später wurde das Sortiment um Wohnaccessoires und Geschenkartikel erweitert und ein Café mit besonderem Flair eröffnet.

Die Anziehungskraft des ländlichen Ambientes mit nostalgischen Akzenten lockt Besucherinnen und Besucher auch aus der weiteren Umgebung an. Wenn sie dann am Rande des Cafébesuchs durch die Ausstellungsräume schlendern und ihr Blick über die alten Möbel, den Hausrat, die Gerätschaften, die Bauteile streift, klingen häufig Kindheitserinnerungen an: „Schau, solche Fliesen hatte die Oma auch, und die Kacheln könnten vom Kachelofen unserer Großeltern stammen.“ Manchmal hört man auch überraschtes Bedauern: „Schau, wie schön das ist, und wir haben es rausgeschmissen.“ Ebenso können hier Kinder in eine ländliche Idylle eintauchen, die sie meist nur noch aus Bilderbüchern kennen: schon am Rande des Parkplatzes begegnen Hühner, die durch den Zaun geschlüpft sind, im Garten herrscht reger Flugverkehr an den Bienenstöcken und den Innenhof hütet der freundliche Hund Malu. Die gesamte Anlage des Glaserhofs ist selbst ein Modellprojekt dafür, was das Antikwerk leisten kann. Er ist kommenden Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und inzwischen wieder von Breitenthal wie von Deisenhausen aus anzufahren.

Gefertigt wird weiterhin in Weißenhorn. Die Werkstatt befindet sich dort in der Memminger Straße 58 neben dem Autohaus Gutter. Dort kann am kommenden Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr den Schreinern bei den Arbeitsabläufen zugeschaut werden. Auch für Kinder ist Programm vorgesehen. Sie können unter Anleitung Nistkästen für Vögel bauen. Das Spektrum der Werkstatt reicht von Schreinerei über Zimmerei, Holzbautechnik bis zu Malerei. Schon am Eingang begegnet man einem Altholzlager für die Möbelfertigung. Während einige an der Aufbereitung alter Zimmer- und Haustüren arbeiten, reparieren andere handwerklich gefertigte Stühle, bereiten Mobiliar auf oder bereiten Teile für Innenausbauten vor. Die Werkstatt verfügt zudem über eine Ablaugerei sowie eine Klimakammer für thermische Holzwurmbehandlung. Alle, die hier arbeiten, schätzen die Auseinandersetzung mit alter Handwerkskunst, die vielfältigen wie individuellen Arbeitsgänge und die Arbeit mit Echtholz. Das zeigt sich auch in der hohen Personalstabilität der 15 Mitarbeiter. Der jetzige Werkstattleiter Markus König hat hier als Lehrling begonnen und dann die Meisterprüfung abgelegt.

Gegen Wegwerfmentalität: Historische Möbel werden restauriert

Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept verweist Marc Pollack auf verschiedene Zutaten. Die Gründungsidee sei von einem Trend unterstützt worden, der in Frankreich und den Beneluxstaaten schon Vorläufer hatte und allmählich auch in Deutschland Fuß fasste, der Handel mit historischen Baustoffen. Des Weiteren sei wieder Begeisterung für Mehrgenerationenprodukte erwacht alternativ zur Wegwerfmentalität. Unterstützend komme der Entdeckerblick hinzu, was wieder verwendbar sein könne. Letztendlich spiele aber auch die Wertschätzung alter Handwerkskunst und traditioneller Fertigung eine wichtige Rolle. Auch die vielen Anfragen nach einem Praktikumsplatz oder einer Lehrstelle spiegelten dieses Interesse.

Neben der bisherigen Produktpalette, die beginnend mit der Reparatur von Stühlen bis zu kompletten Innenausbauten reicht, ist infolge von Kundenwünschen geplant, künftig auch komplette Projektbetreuung von der Planung über den Ausbau von Bauelementen, deren Aufbereitung und Wiedereinbau anzubieten. Dabei ist das Ziel, im Einvernehmen mit dem Denkmalschutz nicht museale Räume, sondern echte Lebensräume zu schaffen, denen man ihre Individualität und historische Schönheit ansieht. Der Zulauf der Kunden, die inzwischen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz kommen, spricht für das Konzept des Antikwerks.