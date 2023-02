Breitenthal

Wo zwischen Kaffeeduft und Jugendstilfenstern Wohnträume entstehen

Plus Im Antikwerk Gut Glaserhof zwischen Deisenhausen und Ingstetten werden Tische, Türen oder auch Gemälde liebevoll für ein Wohnen zwischen gestern und heute restauriert.

Das Antikwerk Gut Glaserhof könnte kaum idyllischer liegen: Der ehemalige Sommersitz des Abts des Klosters Roggenburg befindet sich zwischen Deisenhausen und Ingstetten und wird von Feldern und Wiesen eingerahmt. Als Besucher parkt man mit Blick auf eine Weide, auf der wollige Rinder neugierig zu den Besuchern hinüberblicken und dabei weiße Atemwolken aus ihren Nüstern blasen. Im Hintergrund ein kleiner halb zugefrorener See vor dem Roggenburger Wald, an den das Anwesen aus dem 18. Jahrhundert im Westen grenzt. Mit dem Antikwerk hat sich der in Weißenhorn aufgewachsene Firmengründer Marc Pollack einen Lebenstraum erfüllt.

