Unfallflucht nach Zusammenstoß in Breitenthal

Bei einem Unfall entsteht ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Eine 18-jährige Frau befuhr Unfallflucht am Samstag, gegen 17.15 Uhr die neue Straße in Breitenthal in östlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die neue Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Begegnungsverkehr laut Polizei zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge, woraufhin sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Pkw der 18-Jährigen entstand, wie die Polizei weiter berichtet, ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ermittlungen ergaben, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Opel Astra handeln muss. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)