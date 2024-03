Warum die Breitenthaler Bürgerversammlung heuer anders abläuft

Plus Einigen kritischen Anfragen muss sich Bürgermeisterin Wohlhöfler bei der Breitenthaler Bürgerversammlung stellen. Vor allem ein Thema beschäftigt die Bürger.

Breitenthal, eine kleine schwäbische Gemeinde mit rund 1200 Einwohnern, idyllisch gelegen am Oberrieder Weiher. Doch wer meint, hier passiere nicht viel, unterschätzt vor allem die Tatkraft der jungen Erwachsenen. Immerhin leben hier zwei Weltmeisterinnen, ein zweifacher Landesmeister der Jugend und ein Deutscher Meister. Die vier Champions wurden nun erstmals bei Bürgerversammlung mit Urkunden geehrt. Trotz der vielen Glückwünsche gab es gegen Ende dennoch Kritik.

Denn die Bürgerinnen und Bürger der drei Gemeindeteile Breitenthal, Nattenhausen und Oberried beschäftigt vor allem eins: Der Glasfaserausbau. Es ist gleichzeitig das größte Projekt der Gemeinde, sowie teuerster Posten im schon verabschiedeten Haushalt. Diesen stellte Kämmerin Barbara Fetschele zunächst vor, um daraufhin für ein sparsames Wirtschaften zu werben. Nach dem Bericht der finanziellen Situation übernahm Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler wieder das Wort. "Das hören wir ja schon seit Jahren, dass uns Frau Fetschele zum Sparen ermahnt", lockte sie ein Schmunzeln bei den Anwesenden hervor.