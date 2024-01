Die Finanzlage in Ebershausen ist solide

Der Bericht der Rechnungsprüfung ist ein bedeutendes Thema in der Sitzung des Gemeinderats. Gesprochen wird auch über den Winterdienst.

In der letzten Sitzung des Jahres des Gemeinderats Ebershausen im Jahr 2023 stand der Bericht der Rechnungsprüfung für das Jahr 2022 an. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Ebershausen hatte unter Vorsitz von Alexandra Jäckle die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2022 stichprobenartig geprüft. Für Bemerkungen hat die Prüfung keinen Anlass gegeben. Der Prüfungsausschuss bescheinigte dem Personal der Finanzverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach eine korrekte und einwandfreie Arbeit, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Ein weiteres wichtiges Thema war der Winterdienst.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlug dem Gemeinderat vor, die Jahresrechnung entsprechend den von der Verwaltung ermittelten Ergebnissen festzustellen. Der Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) schlägt mit gut 1,22 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (Investitionen) mit rund 1,01 Millionen Euro. Der Schuldenstand zum Jahresende 2022 ist auf Null.

Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 2022 rund 2,02 Millionen Euro. Gleichzeitig wurden die im Haushaltsjahr 2022 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen), soweit sie nicht schon früher durch Beschluss des Gemeinderats genehmigt wurden, hiermit gemäß Gemeindeordnung nachträglich genehmigt. Die Entlastung zur Jahresrechnung 2022 wurde einstimmig erteilt.

Ebershausen stimmt sich mit Waltenhausen ab

Weiter wurde über den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Waltenhausen für die Regelung des Winterdiensts abgestimmt. Beide Gemeinden sind laut der Vereinbarung mit dem Landkreis Günzburg für den Winterdienst auf dem Radweg Hairenbuch-Ebershausen zuständig. Für eine wirtschaftliche Durchführung des Winterdienstes wird der Räum- und Streudienst nur durch eine Kommune durchgeführt.

Wie die Abrechnung erfolgt

Die Abrechnung des Winterdienstes an die jeweils andere Gemeinde erfolgt bisher und künftig anhand der geleisteten Arbeitsstunden laut Regiebericht. Das verwendete Streusalz wird mit 100 Kilogramm je 15 Minuten Streudienst abgerechnet. Die Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (Schwaben) stellt der jeweils beteiligten Gemeinde den Kostenanteil jährlich in Rechnung. Durch die Anwendung des "§2b Umsatzsteuergesetz" ist für die Durchführung des Winterdienstes auf dem Radweg der Abschluss einer Zweckvereinbarung sinnvoll. Der Beschluss hierfür fiel einstimmig. (AZ)