Zwei Jugendliche stürzen in Ebershausen vom Roller

In Ebershausen fahren zwei Jugendliche auf einem Roller, stürzen und verletzten sich. Die Polizei berichtet, dass die Ursache ein Fahrfehler war.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer war gestern gegen 7.25 Uhr auf der B 300 mit einem Sozius in Richtung Krumbach unterwegs. In einer Rechtskurve im Ortsbereich stürzten beide aufgrund eines Fahrfehlers vom Kleinkraftrad, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise trugen sie nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. (AZ)