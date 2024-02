Edelstetten/Autenried

Jezt ist die Supertalent-Bühne frei für Laora und Lina

Plus Am kommenden Samstag sind die beiden jungen Tänzerinnen aus Edelstetten und Autenried in der dritten RTL-Show "Das Supertalent" zu sehen. In der Region steigt die Spannung.

In welcher Folge werden sie zu sehen sein in der RTL-Show "Das Supertalent"? Die zehnjährige Lina aus Autenried und ihre elfjährige Tanzpartnerin Laora aus Edelstetten mussten diese Frage in den vergangenen Tagen wohl unzählige Male beantworten. Auf seiner Internetseite bestätigt RTL, dass die beiden am kommenden Samstag, 10. Februar in der bekannten Show auftreten. "Das Supertalent" beginnt um 20.15 Uhr. Geplant sind für die Show offensichtlich Darbietungen von insgesamt 15 Künstlern. Anders als in früheren Staffeln ist das Supertalent diesmal als Aufzeichnung zu sehen.

Die Drehs für die insgesamt vier Aufzeichnungen (ausgestrahlt zwischen dem 27. Januar und dem 17. Februar) gingen im vergangenen Dezember in den MMC-Studios in Köln über die Bühne. Über viele Wochen hatten sich Lina und Laora im Edelstetter Tanzzentrum von Michaela ("Mitschu") Majsai (in Verbindung mit dem SV Edelstetten) auf die Dreharbeiten vorbereitet. In solch intensiven Trainingsphasen können es vier bis fünf Übungseinheiten pro Woche sein. Michaela Majsai, die vor Kurzem ihren 50. Geburtstag feierte, ist die Mutter von Laora. Bei den Dreharbeiten in Köln war auch Linas Mutter Pia Wittenborn dabei. Wiederholt haben Lina, Laora, Michaela Majsai und Pia Wittenborn die perfekte Betreuung durch RTL gewürdigt. Lina und Laora waren in den letzten Monaten bei hochkarätigen Turnieren in Disziplinen wie Breaking, Hip-Hop oder Funk bekanntlich sehr erfolgreich, ihr Auftritt bei RTL ist gewissermaßen die "Sahnehaube".

