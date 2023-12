Bei Edelstetten kollidieren zwei Autos mit einer Wildschwein-Rotte

Zwischen Edelstetten und Thannhausen kommt es zu einem Unfall mit mehreren Wildschweinen. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Am späten Dienstagabend befuhr eine Pkw-Fahrerin die Staatsstraße 2023 von Edelstetten in Richtung Thannhausen, als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Fahrzeuges mit mehreren Wildschweinen. Ein direkt hinter dem Pkw fahrendes weiteres Fahrzeug kollidierte ebenfalls mit einem der Schweine und fuhr dann noch auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilt. Zwei Wildschweine konnten vor Ort tot aufgefunden werden. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro durch die Wildkollisionen und das Auffahren. (AZ)