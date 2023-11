Ein Burgauer entscheidet den Schwabenslam in Edelstetten für sich

Plus Peter Mader aus Burgau begeistert das Publikum in Edelstetten beim Mundartslam. Viel Applaus gibt es auch für die anderen Autoren und Autorinnen.

Poetry im Dialekt war gefragt in Edelstetten: Nach langer, durch die Pandemie bedingter Pause veranstaltete das Schwäbische Literturschloss Edelstetten unter dem Vorsitzenden Prof. Dr. Klaus Wolf jetzt seinen 4. Schwäbischen Mundartslam. Sieben Autoren und Autorinnen trafen sich zum literarischen Wettbewerb, einem Poetry Slam, im Edelstetter Landgasthof Bischof, um dort ihren Wettstreit auszutragen.

Mit dabei waren Andreas Rebholz aus Sigmaringsdorf, Susanne Schillinger aus Langerringen, Tobias Heyel aus Biberach, Peter Mader aus Burgau, Marvin Suckut aus Stuttgart, Gustl Mair aus Gersthofen und Lena Stokoff aus Aalen. Und weil die Autorinnen und Autoren aus dem gesamten schwäbischen Raum kamen, war es für Zuhörerinnen und Zuhörer ein leichtes, die kleinen, aber feinen Unterschiede der schwäbischen Mundart hören.